Агент Рыжов: «Все трансферы «Зенита» оправдывают ожидания»

Агент Станислав Рыжов ответил на вопрос о выступлении новичков «Зенита» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Летом «Зенит» подписал 6 игроков: Омари Спеллмена, Ксавьера Муна, Дуэйна Бэйкона, Алекса Пойтресса, Александра Щербенева и Андрея Воронцевича.

«Трансферы «Зенита» оправдывают ожидания? Да, оправдывают. От Бэй?она мы ожидали много оч?ов и понимали, что будут определенные проблемы со стабильностью, но при этом он выдает ?лассные перформансы. Положительно можно оценить все трансферы. Единственное не понимаю, почему Спеллмен стал выглядеть хуже. На предсезон?е были опасения, начало сезона было ши?арное, но потом немного сдал. Тут вопросы ? тренерос?ому штабу, может быть, что-то с физичес?ими по?азателями. Не могу назвать этот переход ошиб?ой. На дистанции это выглядит хорошим подписанием», — цитирует Рыжова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне сине-бело-голубые после 21 матча занимают второе место в таблице Единой лиги ВТБ.