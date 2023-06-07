Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:20

Агент Шведа рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в Китае

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Официальный представитель Алексея Шведа Обрад Фимич подчеркнул, что он пока не вел переговоров с ЦСКА, где бронзовый призер Олимпиады-2012 провел два последних сезона.

«Все это время мы думали исключительно о здоровье Алексея, поэтому не вели никаких переговоров, — рассказал «СЭ» агент. — Не буду скрывать, что к нему есть интерес из Китая. Несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в его услугах».

Отметим, что китайские клубы не первый год проявляют интерес к дважды лучшему снайперу Евролиги и Евробаскета-2017. Однако Швед всегда выбирал остаться в России. Сначала продлевал соглашение с «Химками», а летом 2021 года заключил контракт с ЦСКА по схеме «1+1». Чемпионат Китая длится около пяти месяцев — сезон здесь в два раза короче, чем в Европе. Это также очевидный плюс для возрастных игроков.

Алексей Швед. «Швед приступит к тренировкам в июле». Как восстанавливается баскетболист

баскетбол
Алексей Швед
1
0
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Шведа: «Как говорят в России, он «родился в рубашке»