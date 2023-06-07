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Сегодня, 23:07

Агент Шведа: «Как говорят в России, он «родился в рубашке»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал «СЭ», что его клиент постепенно приходит в себя после дерзкого избиения в центре Москвы.

«Алексей идет на поправку, — подчеркнул «СЭ» Фимич. — Головные боли его не беспокоят, прогнозы врачей тоже оптимистичные. Уже в начале июля он сможет приступить к легким тренировкам с мячом. Так что можно сказать, что ему очень повезло. Как говорят в России, «родился в рубашке». Последствия таких побоев могли быть гораздо более серьезными».

1 мая Швед был избит в уличной драке у одного из московских ресторанов, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок пропустил бронзовую серию против «Зенита».

Алексей Швед. «Швед приступит к тренировкам в июле». Как восстанавливается баскетболист

баскетбол
БК ЦСКА
Алексей Швед
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