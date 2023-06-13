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Сегодня, 14:40

Агент Шведа заявил, что у баскетболиста еще есть тромб в голове

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обрад Фимич, агент российского баскетболиста Алексея Шведа, рассказал о самочувствии защитника ЦСКА.

«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть еще тромб в голове. Лечится, динамика стабильная. Он приступит к легким тренировкам в начале июля, а дальше перейдет к нагрузкам. Но посмотрим, как будет все дальше проходить», — приводит слова Фимича Sport24.

1 мая Швед был избит в уличной драке у одного из московских ресторанов, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок пропустил бронзовую серию против «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/basketball/news-2023-06-13-agent-alekseya-shveda-rasskazal-o-sostoyanii-basketbolista-tromb-v-golove-yeshche-yest
баскетбол
БК ЦСКА
Алексей Швед
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