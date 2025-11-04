Видео
Единая лига ВТБ. Новости
Единая лига ВТБ

4 ноября, 19:43

Агенты Шведа: «У УНИКСа есть большие амбиции и серьезные задачи, которые необходимы игроку»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Агенты Алексея Шведа Вадим Михалевский и Обрад Фимич прокомментировали «СЭ» подписание бронзового призера Олимпиады-2012 в УНИКС. Контракт дважды лучшего снайпера Евролиги с казанским клубом рассчитан на два месяца.

«Рады, что Алексей определился с новым местом работы. УНИКС располагает сильным ростером, идет в лидерах чемпионата, главный тренер с высокими компетенциями. Есть большие амбиции и серьезные задачи, которые необходимы Шведу. Предметный интерес «Цзилинь Тайгерс»? Правда, что в Алексее заинтересованы клубы из Китая. Он провел сильный сезон в CBA, находится там на высоком счету у генеральных менеджеров. Однако чемпионат КНР в этом году стартует только в декабре, и это определенный нюанс. Так что выбрали остаться в России. Почему контракт только на два месяца? Этот срок устроил обе стороны», — рассказали «СЭ» официальные представители игрока.

В прошлом сезоне дважды лучший снайпер Евролиги выступал за «Зенит» и помог команде дойти до финала Единой лиги ВТБ. 36-летний Швед сыграл в 33 матчах, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи за 20 минут на площадке.

БК УНИКС
Алексей Швед
