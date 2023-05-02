КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:58

Акун-Перселл назвал ключевые моменты овертайма в седьмом матче с ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Локомотива-Кубани» ДеВон Акун-Перселл прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Я был частью кое-каких очень важных и успешных серий плей-офф. Но эта – точно в числе лучших. На таком уровне биться с настолько мощным соперником – лично меня это очень увлекло и замотивировало. То, что мы выиграли целых три выездных матча у ЦСКА, очень хорошо говорит о нас, как о команде. В сложные моменты мы показывали характер, сплачивались – и посмотрите, где мы теперь оказались. Это очень круто.

Ключевым в овертайме стали наши подборы и игра в защите. Конечно, ты выигрываешь благодаря тому, что забиваешь броски. Но я бы все равно сказал, что именно подборы и защита позволили нам выиграть этот овертайм и весь матч», – цитирует пресс-служба клуюа Акуна-Перселла.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС – «Зенит» (3-3).

Источник: https://lokobasket.com/news/232384/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
0
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартюк: «В конце игры тело еще было готово играть, а вот эмоционально уже тяжело было»