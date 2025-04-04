Пойтресс: «Важно, что мы не уступили никому из конкурентов в сезонной серии»

Центровой БК «Зенит» Алекс Пойтресс в комментарии для «СЭ» подвел промежуточные итоги выступления своей команды в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. После победы над МБА-МАИ (88:84, 2 ОТ) победная серия сине-бело-голубых составила 17 матчей.

— Вы практически гарантировали себе победу в регулярке и преимущество своего паркета на всех стадиях. С кем сложнее всего было соперничать?

— Ответ очевиден: ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань». Выделять бы никого не стал, это очень сильные команды, матчи с которыми всегда проходят в очень плотной борьбе.

— Приятно их обойти?

— Занять первое место в регулярке — это хорошо, но самые важные игры ждут нас в плей-офф. Все это понимают. Радует, что мы не уступили никому из прямых конкурентов в сезонной серии.

— Что скажите о командной химии «Зенита»?

— У нас очень дружный коллектив. Давно не встречал такого единства в команде. Этот момент настраивает на позитивный лад.

— Вы провели 150 матчей за «Зенит». Важная веха?

— Безусловно. Хочу сказать спасибо партнерам, тренерам и болельщикам. Последние сделали для меня специальный баннер в этому событию. Мне очень приятно такое внимание.

В сезонной серии сине-бело-голубые оказались сильнее ЦСКА (3:1), в матчах с УНИКСом и «Локо» счет равный (2:2).