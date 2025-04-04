Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

4 апреля, 13:30

Пойтресс: «Важно, что мы не уступили никому из конкурентов в сезонной серии»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алекс Пойтресс с баннером от болельщиков.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

Центровой БК «Зенит» Алекс Пойтресс в комментарии для «СЭ» подвел промежуточные итоги выступления своей команды в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. После победы над МБА-МАИ (88:84, 2 ОТ) победная серия сине-бело-голубых составила 17 матчей.

— Вы практически гарантировали себе победу в регулярке и преимущество своего паркета на всех стадиях. С кем сложнее всего было соперничать?

— Ответ очевиден: ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань». Выделять бы никого не стал, это очень сильные команды, матчи с которыми всегда проходят в очень плотной борьбе.

— Приятно их обойти?

— Занять первое место в регулярке — это хорошо, но самые важные игры ждут нас в плей-офф. Все это понимают. Радует, что мы не уступили никому из прямых конкурентов в сезонной серии.

— Что скажите о командной химии «Зенита»?

— У нас очень дружный коллектив. Давно не встречал такого единства в команде. Этот момент настраивает на позитивный лад.

— Вы провели 150 матчей за «Зенит». Важная веха?

— Безусловно. Хочу сказать спасибо партнерам, тренерам и болельщикам. Последние сделали для меня специальный баннер в этому событию. Мне очень приятно такое внимание.

В сезонной серии сине-бело-голубые оказались сильнее ЦСКА (3:1), в матчах с УНИКСом и «Локо» счет равный (2:2).

БК Зенит
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя