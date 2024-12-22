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Сегодня, 22:00

Пойтресс: «В Лиге ВТБ высокий уровень, тут каждая команда может создать тебе проблемы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алекс Пойтресс (слева).
Фото Единая лига ВТБ
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Центровой БК «Зенит» Алекс Пойтресс в разговоре с «СЭ» оценил промежуточные итоги выступления сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ. В 21 матче клуб из Санкт-Петербурга одержал 18 побед. Столько же у ЦСКА.

— Как бы вы оценили свою игру и в целом выступление «Зенита» в этом регулярном сезоне?

— Свою игру оценю как нормальную. Всегда есть куда расти. Знаете, как игрок, вы просто хотите становиться лучше с каждым днем. А затем, когда мы приблизимся к плей-офф, и когда игры действительно будут иметь сверхважное значение, вы захотите играть в свой лучший баскетбол. Что касается команды, я думаю, что мы выступаем хорошо. Позади половина сезона и мы делим первое место в регулярке. Теперь надо сделать так, чтобы по итогам второй половины мы были первыми. Но самое главное, это конечно плей-офф. С нетерпением жду начала игр на вылет.

— Какую победу в этом сезоне вы можете назвать самой запоминающейся? Над ЦСКА в Петербурге?

— Я бы не сказал, что победа над ЦСКА была самой памятной. Отвечу банально: каждая победа памятна, потому что это сложная лига. Тут каждая команда может создать тебе проблем. Возьмем сегодняшний матч с «Уралмашем» (89:79, 22 декабря). Это команда, которая может навязать борьбу любому топ-клубу в плей-офф. Поэтому нам нужно просто концентрироваться на каждой следующей игре и пытаться набирать как можно больше очков.

— Первая игра после перерыва — выезд на принципиальный матч в Казань (5 января). Это будет особенная игра?

— Да, 100%. Они недавно победили нас на нашем паркете. Так что нам всем предстоит сложная игра. У нас будет мини-отпуск, но надеюсь, что мы придем подготовленными, готовыми к борьбе. Очень хочу еще раз победить в Казани. У них очень сильная передняя линия, так что мне придется выложиться по полной.

БК Зенит
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