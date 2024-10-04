Защитник ЦСКА Аврамович: «Олимпиада в Париже — лучшее соревнование, в котором я принимал участие»

Защитник ЦСКА Алекса Аврамович поделился впечатлениями об участии в Олимпийских играх-2024.

«Олимпиада — это было просто чудесно. Лучшее соревнование, в котором я принимал участие. Четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место — это были лучшие игры в моей жизни. Однозначно, это были матчи, за которые я больше всего горд в своей карьере. Все-таки клубные достижения не могут сравниваться с тем, когда ты представляешь свою родину на международных турнирах. Я очень счастлив, что был счастью сербской национальной сборной на Олимпиаде в Париже», —приводит слова Аврамовича Legalbet.

На Играх в Париже сборная Сербии заняла третье место.