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Защитник ЦСКА Аврамович: «Олимпиада в Париже — лучшее соревнование, в котором я принимал участие»

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Защитник ЦСКА Алекса Аврамович поделился впечатлениями об участии в Олимпийских играх-2024.

«Олимпиада — это было просто чудесно. Лучшее соревнование, в котором я принимал участие. Четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место — это были лучшие игры в моей жизни. Однозначно, это были матчи, за которые я больше всего горд в своей карьере. Все-таки клубные достижения не могут сравниваться с тем, когда ты представляешь свою родину на международных турнирах. Я очень счастлив, что был счастью сербской национальной сборной на Олимпиаде в Париже», —приводит слова Аврамовича Legalbet.

На Играх в Париже сборная Сербии заняла третье место.

Источник: Legalbet
Баскетбол

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