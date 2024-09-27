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Сегодня, 01:56

Аврамович: «Бабич, Гайич и Зделар — мои хорошо друзья»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник ЦСКА Алекса Аврамович рассказал о дружбе с сербскими футболистами из РПЛ.

«Какими видами спорта интересуюсь, помимо баскетбола? Пинг-понг (смеется). Если серьезно, немного слежу за английской премьер-лигой, болею за «Манчестер Юнайтед». Про большое количество сербских футболистов в РПЛ, конечно, в курсе. Срджан Бабич, Милан Гайич и Саша Зделар — мои хорошо друзья. Но пока ни на одном футбольном матче в России еще не был, не могу дождаться момента, когда уже все-таки схожу на их матчи», — цитирует Legalbet Аврамовича.

29-летний серб перешел в ЦСКА летом 2024 года из белградского «Партизана», подписав контракт на два сезона.

Источник: Legalbet
Милан Гайич
Баскетбол
БК ЦСКА
Саша Зделар
Срджан Бабич

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