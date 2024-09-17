Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:00

Алекса Аврамович назвал самый нервный матч в карьере

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Лидер ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович в интервью «СЭ» рассказал о своих самых памятных матчах.

— Лучший матч, который вы когда-нибудь видели вживую?

— Матчи сборной Сербии против Австралии, Германии, Канады и Литвы на чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024.

— Самый нервный матч в вашей карьере?

— Назову матч за третье место Олимпийских игр-2024 с Германией. Нам надо было быстро забыть обидное поражение от США и настроиться на матч с командой, которой мы проиграли в финале ЧМ-2023. Рад, что у нас все получилось.

— Матч, который вы хотели бы переиграть?

— Полуфинал с США, а также третью и пятую игры с «Реалом» в плей-офф Евролиги-2022/23.

— Вам комфортнее играть при полном зале или при минимальном количестве зрителей?

— Обожаю играть при полных трибунах. Когда на матче такая атмосфера, то я становлюсь еще сильнее, заряжаясь энергетикой фанатов.

Алекса Аврамович. «Надеюсь, что через несколько месяцев буду уверенно говорить по-русски». Блицинтервью Алексы Аврамовича

В составе сборной Сербии Аврамович стал вице-чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады.

Баскетбол
БК ЦСКА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
В РУСАДА считают нецелесообразным уголовное наказание за допинг в России
Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Снагость в Курской области
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Суд отказал телеведущей Татьяне Лазаревой в снятии статуса иноагента
ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год
Сегодня
Вчера
Неделя