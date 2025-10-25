Секулич: «В третьей четверти некоторые игроки «Зенита» начали играть на статистику, вместо того, чтобы демонстрировать командный баскетбол»

Главный тренер «Зенита» Александер Секулич прокомментировал победу над «Пари НН» (84:64) в матче Единой лиги ВТБ.

«Приехали сюда с осознанием того, что мы лучшая команда, но нам предстояло продемонстрировать это на паркете. Сыграли так, как и хотели. Даже несмотря на то, что у «Пари НН» были несколько открытых бросков, которых не должно было быть, они их смазали. Соперник набрал мало очков в первой половине. В третьей четверти мы вели с разрывом в 28 очков, но внезапно некоторые игроки начали играть на статистику, вместо того, чтобы демонстрировать командный баскетбол. Это был шанс для соперника начать играть лучше. Они обрели уверенность, мы же начали нервозно действовать в нападении. Поговорили об этом, поменяли некоторые вещи и завершили матч так, как и хотели», — цитирует официальный сайт клуба Секулича.

«Пари НН» с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет на 4-й строчке — 10 очков.