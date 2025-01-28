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Сегодня, 12:00

Гендиректор «Зенита» Церковный — об уходе Спеллмена: «Конфликта с игроком не было»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в составе сине-бело-голубых по ходу текущего сезона.

— 2025 год начался для «Зенита» с тяжелой травмы лидера коллектива Ксавьера Муна и решения вывести из состава Омари Спеллмена. Могли бы объяснить, что случилось с американским бигменом после матча с «Локомотивом-Кубань»? Болельщики писали про конфликт игрока со спортивным директором Маносом Пападопулосом.

— Омари, безусловно, очень талантливый игрок, и я благодарен ему за то, что он согласился к нам приехать, не имея ранее опыта выступления в Европе. Наверное, этот тот случай, когда у игрока не получилось быстро адаптироваться к новому для него стилю баскетбола. Мы вместе пытались максимально быстро помочь ему интегрироваться в команду, но ситуация сложилась так, что нам пришлось вносить изменения. Что касается конфликта, то его не было. Была эмоциональная реакция игрока на замечания по ходу игры.

— Было принято решение взять на место Спеллмена Окаро Уайта. С одной стороны, у форварда большой и успешный опыт игры в Лиге ВТБ. С другой, проблемы с дисциплиной, которые проявлялись в двух розыгрышах плей-офф подряд. Понятно, что вы учитывали этот момент, когда принимали решение подписать Окаро. Говорил ли Уайт, что срывов больше не будет?

— Сейчас крайне сложно угадать с заменой по ходу сезона. В случае с Окаро мы понимали, кого мы подписываем. Это признанный боец и отличный командный игрок. Ожидаемо, что мы с его помощью усилим защиту. Мне сложно говорить о его дисциплине, не зная глубины вопроса, но эмоции на площадке — это важная составляющая игры, а управление и контроль игроков — в первую очередь опция тренера.

— В какой Уайт сейчас форме? Есть понимание, почему игрок с таким опытом оставался без команды полгода?

— Оценить его форму можно, только когда он приступит к тренировкам. Знаю, что Окаро занимался индивидуально. Два года назад он также без игровой практики в середине сезона пришел в «Локомотив-Кубань», и это не помешало форварду стать одним из героев победного полуфинала [с ЦСКА]. Почему был без команды, лучше спросить у него. Возможно, ждал предложения из «Зенита».

Алексей Швед. «Подписание Шведа — лучшая опция в нашей ситуации». Интервью гендиректора «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
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