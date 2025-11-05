Гендиректор «Зенита» — о подписании Шаманича: «В текущей ситуации Лука стал для нас оптимальным вариантом»

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный рассказал «СЭ» о новичке команды Луке Шаманиче. Ранее центровой выступал за «Басконию» и ряд клубов НБА.

— Почему выбор пал именно на Шаманича? Быстрые ли были переговоры?

— Игрок с внушительными габаритами, но при этом очень подвижный. Уровень таланта Луки, возраст, наличие среднего и дальнего бросков позволят использовать его на позиции как центрового, так и тяжелого форварда. Это даст нам дополнительную вариативность в передней линии. В силу обстоятельств мы не могли позволить себе затяжные переговоры, а с Шаманичем и его агентом Мишко Ражнатовичем быстро нашли общий язык.

— Рассматривали ли других больших на рынке свободных агентов?

— Мы проанализировали всех потенциальных кандидатов, включая свободных агентов и игроков, по чьим контрактам можно было найти компромисс по выкупу. После этого анализа Лука стал для нас оптимальным вариантом. Он в отличных кондициях и игровом ритме, его хорошо знает тренерский штаб, он гармонично вписывается в наш текущий состав.

— Продолжает ли «Зенит» мониторить рынок после подписания хорватского игрока? Или этот ростер устраивает тренера?

— Рынок игроков мы отслеживаем в постоянном режиме, смотрим игры и следим за баскетболистами, которые представляют интерес для «Зенита». Как в скорой, так и в долгосрочной перспективе. Сейчас нам важно дождаться момента, когда мы сможем наконец-то сыграть в полном составе. Пока в этом сезоне у нас не было такой возможности.