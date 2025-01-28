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Сегодня, 12:15

Церковный: «На ближайших матчах «Зенита» точно будут те, кто специально придет на Шведа»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал о подписании контракта с Алексеем Шведом до конца сезона-2024/25.

— На место Ксавьера Муна вы подписали Алексея Шведа. Это была первая опция или рассматривали других игроков на рынке свободных агентов?

— Я бы сказал, что это была лучшая опция в нашей ситуации. Опять же, гарантированно понятный игрок для тренера.

— Как оцените мотивацию Алексея после возвращения из Китая? Верите, что он станет лидером коллектива?

— Если Алексей реализует в «Зените» свои лучшие качества, то он, безусловно, очень нам поможет.

— Приезд Шведа еще больше повысит интерес болельщиков к домашним матчам? Чувствуется повышенный спрос на билеты?

— Завтра и на других ближайших матчах точно будут те, кто специально придет на Алексея Шведа. А вот дальше уже будет зависеть от того, как он и команда будут играть.

Алексей Швед. «Подписание Шведа — лучшая опция в нашей ситуации». Интервью гендиректора «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
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