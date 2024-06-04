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Сегодня, 11:14

Александр Гудумак подписал новый контракт с «Самаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тяжелый форвард и капитан «Самары» Александр Гудумак продолжит выступать за клуб.

Как сообщает пресс-служба самарцев, новый контракт с 30-летним баскетболистом подписан по схеме «1+1».

Гудумак присоединился к «Самаре» летом 2023 года. Всего он сыграл за клуб 44 матча, в которых в среднем набирал 8,5 очка, делал 3,2 подбора и 1,7 передачи.

«Хотелось бы поблагодарить Камо Сергеевича Погосяна и Дражена Анзуловича за оказанное доверие и возможность продолжить играть за «Самару». Очень рад остаться в прекрасном городе с отличной баскетбольной культурой. Приложу максимум усилий для того, чтобы порадовать наших болельщиков яркими победами», — приводит слова Гудумака пресс-служба клуба.

Источник: https://t.me/bcsamara/4765
Баскетбол
БК Самара
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