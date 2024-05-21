Александр Хоменко близок к переходу в «Пари НН»

Разыгрывающий сборной России Александр Хоменко покидает МБА. Как стало известно «СЭ», 25-летний воспитанник ЦСКА, вероятно, продолжит карьеру в «Пари НН». Стороны близки к соглашению.

В текущем сезоне Хоменко был одним из лидеров МБА, в среднем набирая по 7,6 очка, 3,5 подбора и 2,5 передачи. Московский клуб занял 10-е место по итогам регулярки и дошел до решающего матча плей-ин, уступив «Самаре».

До перехода в МБА летом 2022 года Хоменко три года провел в основе ЦСКА. В составе армейцев Александр стал чемпионом Евролиги (2019) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2019, 2021).