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Сегодня, 10:33

Медведев рассказал, как обучал заслону баскетболистов «Зенита»: «Был приведен энергичный пример Барриоса»

Александр Медведев рассказал, как обучал заслону баскетболистов «Зенита»
Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель Совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что он обучал игроков «ставить заслон».

«Я давно в этом чате. А про заслон — был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко Против» сообщил информацию о добавлении функционера в командный чат «Зенита». По данным анонимного источника, Медведев учил игроков «ставить заслон» во время полуфинальной серии с «УНИКСом».

Вильмар Барриос — полузащитник «Зенита». В текущем сезоне 29-летний колумбийский футболист провел 31 матч за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал две результативные передачи.

67-летний Медведев также является президентом футбольного «Зенита».

Вильмар Барриос
баскетбол
Футбол
БК Зенит
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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