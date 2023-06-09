Медведев рассказал, как обучал заслону баскетболистов «Зенита»: «Был приведен энергичный пример Барриоса»

Председатель Совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что он обучал игроков «ставить заслон».

«Я давно в этом чате. А про заслон — был приведен энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко Против» сообщил информацию о добавлении функционера в командный чат «Зенита». По данным анонимного источника, Медведев учил игроков «ставить заслон» во время полуфинальной серии с «УНИКСом».

Вильмар Барриос — полузащитник «Зенита». В текущем сезоне 29-летний колумбийский футболист провел 31 матч за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал две результативные передачи.

67-летний Медведев также является президентом футбольного «Зенита».