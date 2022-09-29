Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

29 сентября, 14:35

Алексей Швед назвал трех лучших тренеров в своей карьере

Тимур Ганеев
Корреспондент

Защитник ЦСКА Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал, с кем из тренеров ему комфортнее всего было работать.

— Кто твой лучший/любимый тренер в карьере после папы?

— Ты правильно сказал, папа — номер один. Даже не обсуждается. Мне нравилось работать с Георгиосом Барцокасом, Дэвид Блатт — сильный тренер, отличный психолог, классный тренер Душко Иванович. Даже несмотря на его тяжелейшие тренировки. Выделю этих троих.

— При Ивановиче ты показывал лучшую статистику в карьере.

— Душко — умный, очень хорошо разбирается в баскетболе, знает много нюансов. И очень справедливый. Еще заметил, что Душко на паркете и вне его — это два разных человека. В тренировочном процессе он строгий, жесткий, с характером. За пределами паркета это начитанный, образованный человек, который предпочтет ресторану поход в музей. Он много гуляет, по два часа в день минимум.

— Кстати, ты знал, что Блатт был близок к назначению в «Химки»? Все было почти согласовано, но в итоге команду возглавил Барцокас.

— Нет, не знал. Но я рад, что получилось поработать с Барцокасом. Мне понравился его подход.

ЦСКА проведет первый матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23 3 октября против «Самары». Главным тренером армейцев сейчас является Эмил Райкович.

Алексей Швед. «Точно еще поиграю четыре сезона». Откровенное интервью Алексея Шведа

БК ЦСКА
Алексей Швед
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Самаре» надеются на профессионализм американских баскетболистов

Швед считает, что судьи приняли неправильное решение в ключевом эпизоде финала Суперкубка-2022