Алексей Швед назвал трех лучших тренеров в своей карьере

Защитник ЦСКА Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал, с кем из тренеров ему комфортнее всего было работать.

— Кто твой лучший/любимый тренер в карьере после папы?

— Ты правильно сказал, папа — номер один. Даже не обсуждается. Мне нравилось работать с Георгиосом Барцокасом, Дэвид Блатт — сильный тренер, отличный психолог, классный тренер Душко Иванович. Даже несмотря на его тяжелейшие тренировки. Выделю этих троих.

— При Ивановиче ты показывал лучшую статистику в карьере.

— Душко — умный, очень хорошо разбирается в баскетболе, знает много нюансов. И очень справедливый. Еще заметил, что Душко на паркете и вне его — это два разных человека. В тренировочном процессе он строгий, жесткий, с характером. За пределами паркета это начитанный, образованный человек, который предпочтет ресторану поход в музей. Он много гуляет, по два часа в день минимум.

— Кстати, ты знал, что Блатт был близок к назначению в «Химки»? Все было почти согласовано, но в итоге команду возглавил Барцокас.

— Нет, не знал. Но я рад, что получилось поработать с Барцокасом. Мне понравился его подход.

ЦСКА проведет первый матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23 3 октября против «Самары». Главным тренером армейцев сейчас является Эмил Райкович.