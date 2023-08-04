Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:05

Швед о том, почему предпочел ЦСКА «Басконии» в 2021 году: «Хотел выиграть Евролигу»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Алексей Швед
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед объяснил, почему не перешел в «Басконию» два года назад. Хотя баски делали более выгодное финансовое предложение.

«Был ли у меня конкретный вариант с «Басконией» летом 2021 года? Да, это правда, — отметил «СЭ» Швед. — Более того, испанский клуб делал более выгодное предложение в финансовом плане. Причем существенно. Но хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы выиграть Евролигу. Московский клуб стабильно добирался до «Финала четырех», а тогда подбирался очень классный состав. Так что все шансы были, но закончилось так, как закончилось. Плюс я играл в армейском клубе до НБА, хотел остаться дома. Так что было много факторов отказать «Басконии».

Виталий Фридзон и&nbsp;Алексей Швед. «Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной

В регулярном сезоне-2021/22 Евролиги команда из Витории заняла 10-е место и не смогла выйти в плей-офф.

БК Баскония
Алексей Швед
Евролига
2
0
Читайте также
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не думает о смене гражданства
Представительница Сомали пробежала стометровку на Универсиаде за 21 секунду и установила антирекорд
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Швед рассказал, что полностью восстановился после драки в центре Москвы