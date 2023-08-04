Швед о том, почему предпочел ЦСКА «Басконии» в 2021 году: «Хотел выиграть Евролигу»

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед объяснил, почему не перешел в «Басконию» два года назад. Хотя баски делали более выгодное финансовое предложение.

«Был ли у меня конкретный вариант с «Басконией» летом 2021 года? Да, это правда, — отметил «СЭ» Швед. — Более того, испанский клуб делал более выгодное предложение в финансовом плане. Причем существенно. Но хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы выиграть Евролигу. Московский клуб стабильно добирался до «Финала четырех», а тогда подбирался очень классный состав. Так что все шансы были, но закончилось так, как закончилось. Плюс я играл в армейском клубе до НБА, хотел остаться дома. Так что было много факторов отказать «Басконии».

В регулярном сезоне-2021/22 Евролиги команда из Витории заняла 10-е место и не смогла выйти в плей-офф.