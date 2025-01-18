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Сегодня, 16:17

Алексей Швед переходит в «Зенит»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», совет директоров БК «Зенит» согласовал контракт с Алексеем Шведом до конца текущего сезона. Российский защитник подменит Ксавьера Муна, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

В этом сезоне Алексей выступал в чемпионате Китая. В пяти матчах CBA он набирал 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете в составе «Шаньси». Спустя два месяца китайский клуб отчислил защитника.

Швед является лучшим бомбардиром (4313 очков) и ассистентом (1311 передач) в истории Единой лиги ВТБ с большим запасом.

Алексей Швед расстался с&nbsp;китайским клубом &laquo;Шаньси&raquo;. В Китае некрасиво поступили со Шведом. Кому бы он пригодился в России?

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Баскетбол
БК Зенит
Алексей Швед
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