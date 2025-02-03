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Сегодня, 11:15

Алексей Швед раскрыл причины его отчисления из китайской команды «Шаньси»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский баскетболист Алексей Швед в интервью «СЭ» раскрыл причины разрыва с китайской команды «Шаньси».

В прошлом сезоне наш звездный защитник был лидером клуба, а в этом ему практически не дали шансов проявить себя. После отчисления из «Шаньси» Швед подписал контакт с питерским «Зенитом».

— Нет обиды на «Шаньси»?

— Такой сценарий был понятен заранее. Другие команды CBA хотели подписать меня летом и в начале осени, но «Шаньси» владел моими правами в Китае на сезон-2024/25. Клуб просто хотел получить за меня большие деньги. Им предлагали другие финансовые условия плюс китайского игрока, но они отказались. Меня в итоге подписали, а позже убрали, чтобы я не достался конкурентам (если китайский клуб отчисляет игрока, то баскетболист в этом сезоне уже не сможет выступать ни за одну другую команду CBA. — Прим. «СЭ»).

— Сурово.

— В китайском баскетболе все так работают. Конечно, это неприятно, но для них это исключительно бизнес.

— Главное воспоминание о Китае, о местном чемпионате?

— Тайюань — классный город. Меня все знали, всю мою семью знали. Когда мы выходили погулять, то все хотели с нами сфотографироваться. Прекрасный старый город, гигантская статуя Будды, много интересных музеев. Там есть что посмотреть. Плюс не так далеко Санье (известный китайский курорт), куда мы несколько раз выезжали во время пауз в чемпионате. Так что о стране самые приятные воспоминания. Самым же запоминающимся назову отношение ко мне болельщиков «Шаньси». Мы прониклись друг к другу. С партнерами по команде тоже сохранились теплые отношения. До сих пор общаемся, переписываемся, поддерживаем связь.

Алексей Швед. «Шаньси» переподписал и отчислил меня, чтобы я не достался конкурентам». Интервью Алексея Шведа
Алексей Швед
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