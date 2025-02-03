Алексей Швед — о переезде в Санкт-Петербург: «Рад возможности пожить в Северной столице»

Звезда отечественного баскетбола Алексей Швед в интервью «СЭ» рассказал о том, как обосновался в Санкт-Петербурге после недавнего перехода в «Зенит».

Лидер сборной России в январе перебрался в Северную столицу после разрыва с китайским «Шаньси» и уже успел перевести семью и провести за новый клуб два матча.

— Комфортно обосновались в Петербурге?

— Да, очень здорово устроились. Нашли приятную квартиру, переехали, постепенно осваиваемся в новом городе. Всегда любил приезжать в Петербург. Рад, что теперь выпала возможность пожить в Северной столице, насладиться ее красотой, порадовать местных болельщиков победами.

— Слышал много положительных отзывов о тренировочной базе «Зенита», которая находится в академии клуба.

— У клуба отличные условия для тренировок, восстановления. Большой плюс, что академия располагается рядом с игровым залом. Все в пешей доступности.

— Дети спокойно реагируют на постоянные переезды?

— Им очень нравится. Они любят путешествовать, с раннего детства постоянно куда-то ездим все вместе. Девочки уже посетили много стран, городов. Мне кажется, что в их возрасте, наоборот, прикольно постоянно менять места.