Алексей Швед рассказал, за что он любит баскетбол

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что у него нет устойчивых ритуалов перед матчами.

— За что ты любишь баскетбол?

—За красивые моменты, обожаю играть при полных трибунах, когда семья приходит меня поддержать. В целом люблю эту игру, со всеми ее нюансами и правилами. Если бы мне не нравился баскетбол и это была бы исключительно моя работа, то я давно бы закончил.

— Есть ли у тебя особые ритуалы перед матчами?

— Нет. Перед одной игрой могу послушать музыку, на следующий матч забыть наушники. И обойтись без этого. Наверное, единственное, что делаю на регулярной основе, — это плотно ем. Обычно домашнюю пасту, которую готовит Настя (супруга Алексея).