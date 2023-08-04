Швед склоняется к переходу в китайский клуб: «Получил третье предложение из чемпионата CBA, первые два мы отклонили»

Призер Олимпийских игр-2012, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед рассказал «СЭ», что предложения из Единой лиги ВТБ не устроили игрока. Последние два сезона он провел в ЦСКА. Скорее всего, россиянин продолжит карьеру в чемпионате Китая.

— Ты по-прежнему находишься в статусе свободного агента. Это можно объяснить твоей травмой, полученной в результате той злополучной драки?

— Мне кажется, что все нормально. На этой неделе мы предметно общаемся с китайским клубом. Это уже третье предложение из чемпионата CBA . Первые два мы отклонили. Посмотрим, удастся ли договориться сейчас. Что касается Лиги ВТБ, то мы также разговаривали с несколькими командами, но не услышали ничего интересного.

— Ты бы хотел поиграть в Китае?

— Мне это интересно. Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон.

— Если тебя не устроит предложение из Китая, то ты готов ждать еще какое-то время и подписать контракт уже по ходу сезона?

— Я сразу сказал своему агенту Обраду Фимичу, что мы не торопимся. Открыты для всех, спокойно ведем переговоры. Я тренируюсь, готовлюсь, набираю форму. В этом году был довольно большой перерыв из-за раннего окончания сезона, поэтому потребуется немного больше времени, чтобы обрести оптимальные кондиции. Уверен, что к сентябрю — октябрю буду готов на все сто процентов. Еще момент, что чемпионат в Китае начинается попозже. Времени еще предостаточно.