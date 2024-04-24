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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:15

Швед — о «Химках»: «Был бы рад, если бы такой клуб выступал в Лиге ВТБ»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Призер Олимпийских игр, защитник «Шаньси» Алексей Швед в интервью «СЭ» высказался о перспективах своего бывшего клуба.

— Несколько наших игроков собираются выставить свои кандидатуры на драфт НБА: Егор Демин и Владислав Голдин. Что думаете об их перспективах?

— Меня уже спрашивали про потенциал этих ребят, но я никогда не видел их в деле. Особо не слежу за другими чемпионатами. Разве что немного за Евролигой, где Душко вывел свою команду в плей-офф. Рад за него.

— Раз вы вспомнили о своем любимом тренере в «Химках», то задам вам вопрос про подмосковный клуб, который сейчас бьется за победу в суперлиге. Как думаете, желто-синие могут вернуться в Лигу ВТБ?

— Я не знаю, разрешат ли им вернуться. От меня тут ничего не зависит. Могу лишь сказать, что «Химки» почти каждый год выходили в финал турнира, достойно представляли Россию в еврокубках. Лично я был бы рад, если бы такой клуб выступал в Лиге ВТБ.

Алексей Швед в&nbsp;матче за &laquo;Шаньси&raquo;. «Когда я набирал очки, на весь зал включали «Катюшу». Швед — о рекорде СBA, любви китайских фанатов и судебном процессе

Швед выступал за «Химки» с 2015 по 2021 год. В составе подмосковного клуба он стал трехкратным вице-чемпионом Единой лиги ВТБ (2016/17, 2017/18, 2018/19), MVP и лучшим бомбардиром Еврокубка (2016/17), а также двукратным обладателем приза Альфонсо Форда (лучший бомбардир Евролиги-2017/18, -2020/21).

Баскетбол
БК Химки
Алексей Швед
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