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Американцы Адамс, Харрэлл и Брукс покинули «Самару»

Даниил Аршавский
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Американские баскетболисты Брендан Адамс, Ронни Харрэлл и Насир Брукс расторгли контракты с «Самарой» по обоюдной договоренности сторон, сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

Трое спортсменов присоединились к «Самаре» летом 2024 года.

«К сожалению, учитывая меняющуюся экономическую ситуацию, мы расстаемся с тремя американскими игроками. Причем отмечу это особо, расстаемся по-настоящему хорошими друзьями, без каких-либо недопониманий и претензий друг к другу. С другой стороны, отъезд легионеров дает отличную возможность проявить себя воспитанникам нашего клуба, игрокам молодежной команды. Мы будем и далее при формировании состава рассчитывать на российских и, в первую очередь, самарских игроков», — цитирует пресс-служба «Самары» генерального директора клуба Камо Погосяна.

Разыгрывающий защитник Брендан Адамс принял участие во всех 16 матчах Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 14,6 очка и делая 2,1 подбора и 4 передачи.

Насир Брукс выходил на площадку в 13 играх, его показатели: 3,7 очка и 2,9 очка за игру, ранее стало известно, что центровой перейдет в греческий клуб «Колоссос».

Легкий форвард Ронни Харелл сыграл в 14 встречах, набирая 12,1 очка и делая 5 подборов и 2,9 передачи.

После 16 туров «Самара» с 10 победами и 6 поражениями занимает 7-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Источник: БК Самара
Баскетбол
БК Самара
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