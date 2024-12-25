Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:36

Центровой «Зенита» Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Американский большой «Зенита» Алекс Пойтресс рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

— Назовите имена ваших любимых исполнителей.

— Мы [с женой] слушаем самую разную музыку. Слушаем Дрейка, Тупака, Кендрика, Лил Бэби. Я стараюсь, чтобы музыка была разнообразной. Мы слушаем не только одного исполнителя, слушаем самых разных людей каждый день.

— Назовите три ваших любимых трека.

— Прямо сейчас? Только что вышел новый альбом Кендрика. Мне нравится «Reincarnated». Я до сих пор слушаю Дрейка, «Charged Up» — один из них, а еще один — я не знаю, возможно, еще один — «ESTG», у него хорошая песня. Итак, я слушаю — возможно, эти три трека сейчас самые лучшие.

— Вы, ребята, слушаете Ники Минаж или Карди Би?

— Мне нравятся девушки-рэперы, но я не думаю, что сейчас подходящее время для девушек-рэперов в раздевалке. Моя девушка слушает их дома, но для этого есть время и место. У меня в телефоне есть Ники Минаж, Карди Би, но это точно не музыка для раздевалки, — цитирует центрового официальный сайт сине-бело-голубых.

БК Зенит
Читайте также
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Сегодня
Вчера
Неделя