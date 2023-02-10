Американский форвард Девонтэй Кэйкок перешел в ЦСКА

Американский форвард Девонтэй Кэйкок перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт подписан до окончания сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. В Москву Кэйкок прилетит в середине февраля, накануне «Матча всех звезд». Его контракт вступит в силу после медосмотра.

В декабре 2019 года Девонтэй подписал двусторонний контракт с «Лейкерс», по условиям которого провел большую часть сезона в команде G-лиги «Северная Аризона Санз». В августовском «пузыре» он провел свой первый матч в НБА, «Лейкерс» победили в финале, и Кэйкок получил чемпионский перстень.

«Озерники» сохранили игрока на следующий сезон, еще через год он отметился в «Сан-Антонио». Всего в НБА Девонтэй провел 36 матчей со средними показателями 2,5 очка, 2,2 подбора, 0,4 перехвата за 6,3 минуты.

На старте нынешнего сезона он подписал контракт с «Портлендом», но клуб в итоге не дал игроку шанса, и Кэйкок оказался в «Мотор Сити», в составе которого в нынешнем регулярном чемпионате провел 14 матчей со средними показателями 19,9 очка, 9,7 подбора, 1,6 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота за 31,2 минуты.