Американский форвард Морган покинул «Зенит»

«Зенит» объявил об уходе форварда Джувэна Моргана в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Американский баскетболист присоединился к сине-бело-голубым в апреле 2024 года перед началом плей-офф Единой лиги и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата.

27-летний Морган сыграл 16 матчей за «Зенит», в которых в среднем набирал 7,6 очка, делал 4,9 подбора и отдавал 1,6 передачи.

Форвард продолжит карьеру в черногорской «Будучности». До перехода в «Зенит» Морган выступал за «Руну».