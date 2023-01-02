Американский форвард Уиллис покинул «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил об уходе из команды американского форварда Даррала Уиллиса.

«Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры", — говорится в сообщении.

Уиллис перешел в краснодарский клуб в августе 2022 года. «Локо» воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве с игроком.

26-летний форвард провел 18 матчей в составе краснодарского клуба, набирая в среднем по 11,8 очка, делая 7,1 подбора и 1,7 передачи.