Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 07:07

Пистиолис: «У нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКС (71:55) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, спасибо болельщикам, которых сегодня было много, и они обеспечили хорошую поддержку. Все согласятся, что у нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу, который сразу предложил очень жесткую защиту и доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями. Во второй половине мы постепенно нашли себя, стали играть мудрее, и это привело к тому результату, к которому мы стремились. Приятно, что все игроки внесли свой вклад в победу. Порой этого не видно по цифрам. Скажем, пользу Вани Ухова нельзя описать показателями из статистического протокола», — цитирует пресс-служба клуба Пистиолиса.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».

ЦСКА&nbsp;&mdash; УНИКС&nbsp;&mdash; 71:55. ЦСКА победил УНИКС в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Источник: Официальный сайт ЦСКА
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
В бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область
Экс-канцлер ФРГ заявил об исторической невозможности победить Россию военным путем
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Сегодня
Вчера
Неделя