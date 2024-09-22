Пистиолис: «У нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКС (71:55) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, спасибо болельщикам, которых сегодня было много, и они обеспечили хорошую поддержку. Все согласятся, что у нас был плохой старт, но за это надо отдать должное УНИКСу, который сразу предложил очень жесткую защиту и доказал, что обладает гордостью и чемпионскими амбициями. Во второй половине мы постепенно нашли себя, стали играть мудрее, и это привело к тому результату, к которому мы стремились. Приятно, что все игроки внесли свой вклад в победу. Порой этого не видно по цифрам. Скажем, пользу Вани Ухова нельзя описать показателями из статистического протокола», — цитирует пресс-служба клуба Пистиолиса.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».