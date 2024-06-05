Пистиолис — о победе ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «Это самый важный момент в моей жизни»

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.

В пятом матче финальной серии турнира армейцы одержали верх над казанским УНИКСом со счетом 66:55.

«Я просто выполнил свою работу. Хвалите игроков, это они все сделали, мне было легко. Команда была великолепна в защите. Они молодцы.

Я очень счастлив. Это мой первый титул, будучи главным тренером. Наверное, это самый важный момент в моей жизни. ЦСКА — великий клуб, и каждый титул важен», — сказал Пистиолис в послематчевом интервью.

Армейцы завоевали титул в 11-й раз в истории и впервые с 2021 года.