Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

5 июня, 22:44

Пистиолис — о победе ЦСКА в Единой лиге ВТБ: «Это самый важный момент в моей жизни»

Telegram Дзен

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды в Единой лиге ВТБ.

В пятом матче финальной серии турнира армейцы одержали верх над казанским УНИКСом со счетом 66:55.

«Я просто выполнил свою работу. Хвалите игроков, это они все сделали, мне было легко. Команда была великолепна в защите. Они молодцы.

Я очень счастлив. Это мой первый титул, будучи главным тренером. Наверное, это самый важный момент в моей жизни. ЦСКА — великий клуб, и каждый титул важен», — сказал Пистиолис в послематчевом интервью.

Армейцы завоевали титул в 11-й раз в истории и впервые с 2021 года.

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
Обсудить
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Чемпион мира по шахматам Лижэнь признался в проблемах с ментальным здоровьем
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

ЦСКА в четвертый раз победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Защитник ЦСКА Тримбл признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ