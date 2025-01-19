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Кириленко: «Швед сильнейший игрок в нашей стране за последние 15 лет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Конечно, я рад за Лешу! Швед за последние 15 лет сильнейший игрок в нашей стране. Несмотря на то, что ему 36 лет, он все равно является украшением чемпионата. Великолепный игрок!» — сказал Кириленко «СЭ».

18 января БК «Зенит» официально объявил о подписании контракта со Шведом до конца сезона-2024/25. 7 декабря 2024 года защитник покинул китайский «Шаньси», за который он играл с сезона-2023/24.

В Единой лиге ВТБ 36-летний россиянин выступал за ЦСКА (2008-2012, 2021-2023) а также за «Химки» (2015-2021). Швед четырежды становился чемпионом России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12), а также победителем Евролиги (2007/08) и Единой лиги ВТБ (2011/12) в составе ЦСКА.

В составе «Химок» защитника признавали MVP и лучшим бомбардиром Еврокубка (2016/17) и Евролиги (2017/18, 2020/21).

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Алексей Швед
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