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Сегодня, 11:25

Андрей Топтунов продолжит карьеру в «Челбаскет»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По информации «СЭ», бывший разыгрывающий «Зенита» и «Енисея» Андрей Топтунов (21 год, 183 см) подписал контракт с клубом суперлиги «Челбаскет».

«Енисей» объявил об уходе баскетболиста 3 июля.

В Челябинске Андрей будет работать под руководством Михаила Терехова, который ранее тренировал кандидата в сборную России в «Буревестнике» и «Новосибирске».

В прошедшем сезоне Топтунов выступал за «Енисей». В Единой лиге ВТБ он провел за команду 27 матчей, набирая в среднем 3,2 очка, 0,8 подбора, 1,3 передачи и 0,3 перехвата за 11,9 минуты на паркете.

Баскетбол
БК Енисей
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«Енисей» объявил об уходе Топтунова