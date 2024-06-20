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Ватутин: «Нам всем очень повезло, что часть блестящей карьеры Серхио Родригеса прошла в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рад, что часть карьеры испанского баскетболиста Серхио Родригеса прошла в армейском клубе.

«Серхио — великолепный игрок и невероятной теплоты человек, настоящий испанец в самом лучшем понимании этого слова. Когда мы только начинали переговоры, я до последнего сомневался, что он перейдет в ЦСКА. Когда же увидел его подпись на контракте, был невероятно рад, что Чачо наденет майку ЦСКА. Он каждый день нес в раздевалку позитив, выручал в самых сложных матчах, как в полуфинале Евролиги-2019 с «Реалом».

Серхио гордился тем, что играет в ЦСКА. Нам всем очень повезло, что часть его блестящей карьеры прошла в нашем клубе. Очень рад, что мы по сей день сохранили дружеские отношения и общаемся. Уверен, что он мог бы еще играть, но вовремя уйти — тоже искусство большого мастера. Не сомневаюсь, что он найдет себя в новой ипостаси, а его большая семья сможет теперь видеть папу и мужа чаще. Спасибо за все, Эль Чачо», — цитирует ТАСС Ватутина.

38-летний Родригес выступал за ЦСКА с 2017 по 2019 год. В среду баскетболист объявил о завершении карьеры.

Источник: https://tass.ru/sport/21143221
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Ватутин
завершение карьеры
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