Ватутин — о возможности сохранить Шведа: «Это непростой вопрос»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что клуб не обсуждал новый контракт с Алексеем Шведом. Летом призер Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011 стал свободным агентом.

«Это непростой вопрос. Безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде, — рассказал «СЭ» Андрей Ватутин. — Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности».

В завершившемся сезон Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирал 16,1 очка и 7,6 передачи за 26 минут на паркете.