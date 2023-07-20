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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:45

Ватутин — о возможности сохранить Шведа: «Это непростой вопрос»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что клуб не обсуждал новый контракт с Алексеем Шведом. Летом призер Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011 стал свободным агентом.

Баскетболисты ЦСКА. «Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

«Это непростой вопрос. Безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде, — рассказал «СЭ» Андрей Ватутин. — Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, и я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности».

В завершившемся сезон Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирал 16,1 очка и 7,6 передачи за 26 минут на паркете.

БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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