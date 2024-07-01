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Сегодня, 09:37

Агент Воронцевича: «Андрей сказал, что хочет провести следующие сезоны в команде, которая будет бороться за золото»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Официальный представитель трехкратного чемпиона Евролиги Андрея Воронцевича Бурган Назиров прокомментировал «СЭ» переход титулованного форварда в «Зенит».

— У Воронцевича был действующий контракт с «Пари НН». Были варианты, что игрок останется в Нижнем?

— Сразу после окончания сезона стало понятно, что несмотря на действующий контракт, пути игрока и клуба расходятся. Во-первых, «Пари НН» покинул Зоран Лукич. Во-вторых, руководство клуба устроило перестройку, и важные игроки стали покидать команду. Андрей сказал, что хотел бы провести следующие два сезона в команде, которая будет бороться за золото. Поэтому мы общались только с УНИКСом и «Зенитом».

— Как проходили переговоры с «Зенитом»?

— Сразу после окончания сезона главный тренер «Зенита» вышел со мной на связь. Мы переговорили с тренером Чави Паскуалем. Я услышал его мнение и взгляд, как он видит Андрея в своей команде. Не могу сказать, что это были долгие переговоры. Наоборот, мы быстро нашли точки соприкосновения. Благодарен «Зениту», что мы смогли оперативно завершить сделку. Еще бы хотел сказать слова благодарности УНИКСу, в составе которого Андрей выиграл золото серебро и бронзу Единой лиги, и лично Евгению Борисовичу Богачеву. В Казани все относились к Воронцевичу с большой любовью, и он своей работой отплатил им за ту симпатию, которую проявляли казанский офис, болельщики и руководство клуба.

— Два ваших топовых клиента — Воронцевич и Георгий Жбанов — снова объединились, теперь в «Зените»...

— Здорово, что Андрей и Жора снова будут играть в одной команде. Кто знает, может быть этот тандем поможет «Зениту» завоевать золото, а Андрею стать 15-кратным чемпионом России.

БК Зенит
Андрей Воронцевич
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