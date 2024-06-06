Воронцевич: «УНИКСу хотелось сотворить историю дважды и вновь стать чемпионом»

Форвард УНИКС Андрей Воронцевич прокомментировал поражение от ЦСКА (1-4) в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю всех с окончанием сезона! Прошедший чемпионат получился очень непростым. Радует, что побед в нем было намного больше. Безусловно, нам хотелось сотворить историю дважды и вновь стать чемпионами. Тем не менее, считаю, что «серебро» Единой Лиги ВТБ — очень достойный результат. В борьбе за эти медали мы обошли такие сильнейшие клубы как «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Поздравляю ЦСКА с чемпионством, они играли очень здорово. Однако и мы не сдавались. Конечно, нам не хватило травмированного Исмаэля Бако, но с этим ничего не поделаешь, и мы радуемся серебряным медалям и почетному пьедесталу. Огромное спасибо всем болельщикам УНИКСа! Я благодарю каждого, кто болел и переживал за команду на протяжении этого сезона, а также всех наших родных и близких за постоянную поддержку!» - приводит пресс-служба клуба слова Воронцевича.