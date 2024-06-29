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Сегодня, 12:00

Воронцевич — о переходе в «Зенит»: «Поработать с Паскуалем — новый вызов и мотивация для дальнейшего развития»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратный чемпион Евролиги, экс-капитан сборной России Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» прокомментировал свой трансфер в «Зенит». Контракт подписан по схеме «1+1».

— Перед переходом в «Зенит» спрашивали у знакомых ребят об организации, о тренере?

— Нет. «Зенит» — топовый клуб, какие могут быть вопросы. Самое главное, что у меня появилась возможность поработать с Хави Паскуалем. Это новый вызов и мотивация для дальнейшего развития.

— В Петербурге воссоединитесь с Георгием Жбановым. Вместе взяли Кубок Белова, по отдельности не получилось.

— Рад, что снова будут играть с Жорой, но тут в целом хочу сказать, что в «Зените» выступают большие мастера. Других туда не берут. Поэтому я думаю, что у нас будет замечательная команда, в том числе из моих старых друзей, тех, с кем в последние годы мы зарубались друг против друга на поздних стадиях плей-офф, пересекались на Матчах звезд. Так что надо строить коллектив и играть в командный баскетбол.

— Вам скоро исполнится 37 лет, но, играя в «Пари НН» в завершившемся сезоне, вы были лучшим из российских игроков по эффективности. В чем секрет?

— Думаю, тут две составляющие. Во-первых, очень люблю эту игру и не представляю свою жизнь без баскетбола. Во-вторых, мне всегда везло с коллективами. Сколько замечательных игроков и тренеров я застал в ЦСКА, где провел 14 лет своей карьеры. В «Пари НН» и УНИКСе, где мне также удалось завоевать трофеи, меня окружали замечательные ребята, фанаты своего дела. Благодарен им за это.

Сейчас у меня есть возможность выигрывать титулы с «Зенитом», и я сделаю все возможное, чтобы вписать свое имя в историю клуба. Это большая привилегия, — сказал Воронцевич «СЭ».

«Зенит» объявил о подписании контракта с 36-летним баскетболистом 26 июня.

Полностью интервью Андрея Воронцевича читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
Андрей Воронцевич
Хавьер Паскуаль
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