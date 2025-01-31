Антон Карданахишвили и Иван Пынько близки к переходу в «Уралмаш»

Как стало известно «СЭ», ведущие игроки «Самары» Антон Карданахишвили и Иван Пынько близки к переходу в «Уралмаш». Российские игроки призваны усилить состав клуба из Екатеринбурга, который потерял из-за травм нескольких игроков задней линии. Примерно на месяц уральцы потеряли Джеремайя Мартина и Стэнли Уиттакера.

Самарцы же отпускают ведущих игроков из-за финансовых проблем. Ранее команду покинули все легионеры, а также капитан клуба Александр Гудумак.

Карданахишвили в этом сезоне в среднем набирает 10,2 очка и 4,0 передачи. Пынько — 4,9 очка и 3,6 подбора. Отметим, что Иван уже выступал за «Уралмаш» в сезоне-2023/24.