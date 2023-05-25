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Сегодня, 01:21

Антонов: «Мне придется тренироваться все лето»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-капитан ЦСКА Семен Антонов рассказал, что у него не будет отпуска, так как необходимо будет работать над восстановлением после травмы.

«Мне придется тренироваться все лето. С тренером по профилактике травматизма ЦСКА Александаром Алексичем у нас расписан четкий план. Три недели работаем, одну отдыхаем. Так что к предсезонке должен быть в полной боевой готовности.

Как будет строиться тренировочный график? Два дня усиленной работы, день отдыха, два дня работы, день восстановления в бассейне, воскресенье — выходной. Так что никуда не поедем отдыхать. Семья понимает, что мне нужно восстанавливаться, нужен профессиональный зал рядом. Когда будет выпадать неделя отдыха, то будем путешествовать по России на машине. Какие-то близлежащие города: Тула, Смоленск, Золотое кольцо», — цитируют «Известия» Антонова.

Источник: https://iz.ru/1517839/timur-ganeev/byl-uveren-chto-obygraem-loko-vsukhuiu-teper-priznaiu-byl-neprav
БК ЦСКА
Семен Антонов
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