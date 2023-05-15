КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

15 мая, 17:48

Антонов заявил, что нападение на Шведа стало для него шоком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал, как отреагировал на новость об избиении своего партнера по команде Алексея Шведа.

«Я узнал, когда на нашем сайте опубликовали про это новость. Для меня это было таким шоком. Сразу начали звонить люди, которые следят за баскетболом, чтобы узнать какие-то подробности. Никто из нас не защищен от бытового конфликта, потому что все чем-то недовольны и возмущаются. То, что это произошло, конечно, неправильно. Следствие сейчас идет, и я думаю, все закончится самым справедливым решением для хулиганов. Нужно учиться разговаривать и решать словами какой-то конфликт. Сейчас главное — Алексею восстановиться, чтобы не было побочных эффектов. Он старался быть позитивным, улыбался. Когда у тебя две трещины в черепе, приходиться лежать, так как сложно сидеть и стоять. В больнице он говорил, что максимум ходит до туалета и обратно. Леха пожелал нам удачи в серии за бронзу. Мы пожелали ему скорейшего восстановления и попрощались. Сейчас его уже выписали, но ему надо соблюдать постельный режим», — приводит слова Антонова «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что для Шведа сейчас лучше отлежаться и восстановиться.

«Это опорно-двигательный аппарат и непонятно, как это может сказаться в будущем», — добавил Антонов.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Позже стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/semen-antonov-napadenie-na-shveda-dlya-menya-bylo-shokom
баскетбол
БК ЦСКА
Алексей Швед
Семен Антонов
1
Обсудить
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Райкович — о пятом матче серии с «Зенитом»: «Важно сохранять концентрацию и играть с максимальной отдачей»

«Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Беленицким