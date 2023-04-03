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Сегодня, 16:48

Анзулович: «У «Самары» есть амбиции и они совпадают с моими»

Мария Гусева
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Новый главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал свое назначение на должность.

«У меня есть амбиции. Пообщавшись с президентом «Самары», я понял, что и у клуба есть амбиции — они совпадают с моими, — цитирует пресс-служба клуба Анзуловича. — Также мне приглянулась логика формирования и развития клуба. У меня был опыт матчей против команды из «Самары», еще когда я работал с «Урал-Грейтом», и я понимаю, что Самара — это город с баскетбольными традициями. И я очень быстро принял решение: здесь есть болельщики, есть поддержка — это то, что мне нужно. Я предпочитаю играть в очень быстрый баскетбол на обеих сторонах площадки. Мне нравится контролировать игру. И мы должны тренироваться так, чтобы стать командой, которая знает, чего она хочет в каждый момент матча».

На протяжении четырех последних сезонов Анзулович был главным тренером «Енисея», который покинул в конце марта.

«Самара» заняла четвертое место в таблице группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=5218
БК Самара
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Анзулович назначен новым главным тренером «Самары»