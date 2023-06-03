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Единая лига ВТБ

Сегодня, 07:52

Арсич стал новым главным тренером «Енисея»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Енисей» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Йовицы Арсича. С 54-летним сербским специалистом заключен контракт на сезон-2022/23.

«Я впервые буду возглавлять команду Единой Лиги ВТБ, но я слежу за чемпионатом с начала его создания. Надеюсь, что у нас с «Енисеем» будет качественный и интересный сезон. Решение не было трудным, мой коллега, Стеван Караджич, дал очень хорошие рекомендации о красноярском клубе. О самой игре поговорим позже, сейчас мы находимся в процессе формирования команды», — отметил Арсич.

Ранее специалист работал с «Черкасскими Мавпами» (Украина), «Струмицей» (Македония), «Здравльем» (Сербия), «Лавови» (Сербия), «Лукойлом-Академиком» (Болгария), «Питешти» (Румыния), «Борац» (Сербия).

В начале апреля «Енисей» покинул главный тренер Дражен Анзулович. Он продолжит карьеру в «Самаре».

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5708
баскетбол
БК Енисей
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