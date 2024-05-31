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Сегодня, 08:45

Забелин о смерти Родионова: «Он сыграл огромную роль в моей карьере»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Хапоэля» из Эйлата чемпион Евролиги Артем Забелин в интервью «СЭ» рассказал, что многим обязан Владимиру Родионову.

— В середине декабря прошлого года в возрасте 76 лет скончался бессменный президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов. Насколько важную роль он сыграл в вашей карьере?

— Огромную. Если бы он не забрал меня в «Автодор», то я, вероятно, так бы и играл в Хабаровске по любителям. Также по ходу карьеры Владимир Евстафьевич несколько раз помогал мне с операциями и восстановлением. В 2015-м я вернулся в «Автодор», и он дал мне большую роль в команде. Так что лично для меня его смерть — очень печальное событие. Мои соболезнования родным и близким Владимира Евстафьевича.

— Не удалось вырваться на похороны?

— Нет, я был в Минске, но ездили мои родители. Отец и мама были на связи с Владимиром Евстафьевичем и после моего ухода из «Автодора» в 2019-м.

Артем Забелин. Бомбоубежище в соседней комнате и первое чемпионство УНИКСа. Большое интервью с Артемом Забелиным

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