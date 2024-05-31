Забелин — об отъезде в чемпионат Израиля: «Ни о чем не жалею»

Центровой «Хапоэля» из Эйлата, чемпион Евролиги Артем Забелин в интервью «СЭ» рассказал о специфике чемпионата Израиля. Команда россиянина заняла последнее место в регулярном чемпионате и потеряла место в элите.

— За четыре месяца привыкли к новому чемпионату?

— Я бы не сказал, что надо было сильно привыкать именно к новому чемпионату. Баскетбол есть баскетбол. Вряд ли меня уже можно чем-то удивить в этой игре. Больше привыкаешь к бытовой жизни в другой стране. Настолько долго я еще не был вдали от друзей, знакомых, близких. Вот это было немного тяжело. Звал друзей приехать хотя бы на недельку, но сейчас, чтобы выехать в Израиль, нужно собрать очень большой пакет документов — плюс очень дорогие перелеты. Не помогли даже аргументы, что море в пяти минутах от моего дома. (Смеется.)

Ну и конечно, напрягала ситуация, что мы барахтались в борьбе за выживание. Иначе было бы еще интереснее. Причем, как я понял, команда только в этом сезоне так провалилась. И у этого есть объективные причины.

— Какие?

— Многие легионеры разъехались из-за военных действий. Остались только Элайджа Стюарт и Дейшуан Букер. Хотя последний еще и пропустил несколько месяцев из дисквалификации (сдал положительный тест на марихуану). Потом добавились мы с Джонсоном, но турнирная ситуация уже была тяжелой.

— Расскажите про лимит на легионеров в Израиле.

— Если команда хочет получить бонус в конце сезона, то она не может использовать больше четырех легионеров в каждом матче. Если выпускаешь пятого хотя бы в одной игре, то остаешься без дополнительных выплат со стороны лиги. При этом есть команды, которые могут позволить себе отказаться от бонуса, поэтому используют больше иностранцев.

— Вы получили израильский паспорт. Не считаетесь легионеров?

— У меня отдельный статус. В команде может быть только один игрок с двойным гражданством, который не будет считаться легионером. Чтобы стать полноценным местным баскетболистом, надо отыграть в чемпионате Израиля три года. Это решение профсоюза игроков. Потому что в последнее время в лигу стало приезжать много американцев и европейцев, имеющих гражданство Израиля. Из таких можно собрать целую команду.

— Вы в ветеранском возрасте решились на переезд в другой чемпионат. Не было сомнений?

— Нет. Хотелось попробовать свои силы в другом месте. И тут выпал такой шанс с Израилем, почему бы и нет. Нисколько не жалею. Кстати, все получилось довольно спонтанно. Я уехал из Минска в Москву, и мне пришло сообщение, что есть вариант с Эйлатом. Сразу согласился приехать, но контракт подписали только спустя три недели. У меня были проблемы со спиной, поэтому они хотели убедиться, что полностью здоров и могу выдерживать нагрузки.

— Есть ли желание остаться?

— Да, хотел бы этого.