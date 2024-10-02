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Сегодня, 19:34

ЦСКА разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ с разницей 43 очка

Алина Савинова
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ЦСКА на выезде одержал крупную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:48.

Больше всего очков в этой игре набрал форвард армейцев Амат М'Бай — 16. У казахстанского клуба лучшую результативность продемонстрировал Дэниэл Утоми (15 очков).

ЦСКА выиграл все четыре матча на старте сезона и лидирует в турнирной таблице. «Астана» потерпела четыре поражения подряд и занимает последнее место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — ЦСКА — 48:91 (18:29, 12:18, 12:28, 6:16)

2 октября. Астана. «СК Велотрек».

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