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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:45

ЦСКА победил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астана» дома проиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 55:99. Встреча прошла на арене «СК Велотрек».

Самым результативным игроком встречи стал Алекса Аврамович из ЦСКА, набравший 24 очка. У «Астаны» 15 очков на счету Григория Мотовилова.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице лиги ВТБ. «Астана» находится на последней, 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — ЦСКА (Москва) — 55:99 (9:22, 12:31, 14:24, 20:22)

А: Мотовилов (15), Утоми (10)

Ц: Аврамович (24), Тримбл (16 + 5 передач), Жан-Шарль (12), Ухов (10 + 7 подборов)

5 января. Астана. «СК Велотрек».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Астана
БК ЦСКА
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