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Сегодня, 19:59

«Енисей» на выезде переиграл «Астану»

Даниил Аршавский
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«Енисей» обыграл «Астану» в гостевом матче Единой лиги ВТБ — 78:63.

Самым результативным игроком в составе красноярской команды стал защитник Виктор Сандерс, набравший 18 очков. Лучший у «Астаны» — форвард Узодинма Утоми с 15 очками.

«Енисей» одержал 10 побед в 27 играх и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Астана» идет на 12-й строчке с 26 поражениями.

Единая лига ВТБ

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«Астана» — «Енисей» (Красноярск) — 63:78 (20:14, 22:19, 6:22, 15:23)

«Астана»: Утоми (14 + 5 подборов), Мурзагалиев (11), Походяев (10 + 6 подборов), Десятников (8 + 10 подборов).

«Енисей»: Сэндерс (18), Балашов (16 + 12 подборов + 6 передач), Герасимов (14 + 7 подборов + 7 передач), Близнюк (14), Степанович (11 + 7 подборов).

21 января. Астана. «СК Велотрек».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
Баскетбол
БК Астана
БК Енисей
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